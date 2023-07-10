Исполнительная власть наводит чистоту в Баку

Тамилла Алиева, собкор 11:48

Реформы, проводимые со стороны руководства страны, затронули множество сфер жизни и не обошли стороной городское хозяйство. По поручению президента Ильхама Алиева была осуществлена реформа и в коммунальной сфере. Неслучайно зарубежные гости и туристы, посещающие столицу Азербайджана, отмечают, что Баку сегодня, благодаря качественному усилению его технической базы, является одним из наиболее чистых и благоустроенных городов Европы. Как сообщает исполнительная власть азербайджанской столицы, проект по сбору, транспортировке и сортировке твердых бытовых отходов, реализованный четыре года назад ИВ Баку совместно с британской компанией Mott MacDonald, успешно продолжается.

Отмечается, что впервые проект был «обкатан» в Наримановском районе Баку, после чего, проанализировав положительные результаты, исполнительная власть подключила к нему еще шесть районов столицы: Низаминский, Насиминский, Ясамальский, Хатаинский, Пираллахинский и Сабаильский. А завтра проект планируется начать в Сураханском районе, где в рамках подготовительных работ уже создано около 700 контейнерных площадок, на которых в рамках первого этапа будут установлены более 4 000 современных контейнеров зеленого и оранжевого цветов. За каждым участком закреплены ответственные лица. Помимо этого, к проекту подключены волонтеры из общественного объединения «Региональное развитие», которые вместе с представителями исполнительной власти проводят просветительскую работу среди населения Сураханского района, общаются с жителями, раздают буклеты и расклеивают плакаты соответствующего содержания.