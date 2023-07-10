Исполнительная власть наводит чистоту в Баку
Реформы, проводимые со стороны руководства страны, затронули множество сфер жизни и не обошли стороной городское хозяйство. По поручению президента Ильхама Алиева была осуществлена реформа и в коммунальной сфере. Неслучайно зарубежные гости и туристы, посещающие столицу Азербайджана, отмечают, что Баку сегодня, благодаря качественному усилению его технической базы, является одним из наиболее чистых и благоустроенных городов Европы.
Как сообщает исполнительная власть азербайджанской столицы, проект по сбору, транспортировке и сортировке твердых бытовых отходов, реализованный четыре года назад ИВ Баку совместно с британской компанией Mott MacDonald, успешно продолжается.
Отмечается, что впервые проект был «обкатан» в Наримановском районе Баку, после чего, проанализировав положительные результаты, исполнительная власть подключила к нему еще шесть районов столицы: Низаминский, Насиминский, Ясамальский, Хатаинский, Пираллахинский и Сабаильский.
А завтра проект планируется начать в Сураханском районе, где в рамках подготовительных работ уже создано около 700 контейнерных площадок, на которых в рамках первого этапа будут установлены более 4 000 современных контейнеров зеленого и оранжевого цветов.
За каждым участком закреплены ответственные лица. Помимо этого, к проекту подключены волонтеры из общественного объединения «Региональное развитие», которые вместе с представителями исполнительной власти проводят просветительскую работу среди населения Сураханского района, общаются с жителями, раздают буклеты и расклеивают плакаты соответствующего содержания.
«На средства, выделенные главой государства на реализацию проекта, закуплены и введены в эксплуатацию 104 новых транспортных средства, а также механизмы коммунального назначения, полностью отвечающие современным требованиям, - говорится, в частности, в сообщении исполнительной власти. - Реализация проекта послужит поддержанию чистоты в городе Баку, защите окружающей среды и здоровья населения, а также формированию экологической культуры и обеспечению экономической эффективности».
К сказанному остается добавить, что, по мнению агрегаторов проекта - британской компании Mott MacDonald, организация, темпы и качество комплексных работ по сбору, транспортировке и сортировке твердых бытовых отходов в столице Азербайджана осуществляются на высоком уровне.