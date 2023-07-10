Айдын Керимов, автор haqqin.az 12:03

В Североатлантическом альянсе сегодня праздник, и даже флаги государств-членов НАТО, вывешенные в Вильнюсе, где через несколько часов откроется саммит этой организации, развеваются как-то даже задорно и радостно. Эрдоган наконец-то согласился поддержать заявку Швеции и даже пообещал направить заявку Стокгольма для ратификации в парламент Турции и лично проследить за ее прохождением. «Это исторический день», - сказал Столтенберг на пресс-конференции. Как пел известный герой мультфильма, «конец моим страданиям, и разочарованиям, и сразу наступает хорошая погода».

Но Эрдоган не был бы Эрдоганом, если бы не потребовал в обмен на свое согласие что-то для Турции. Накануне встречи со Столтенбергом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном турецкий президент заявил следующее: «Я обращаюсь к тем странам, которые заставляют Турцию уже более 50 лет ждать перед дверью в Евросоюз. Сначала откройте путь для Турции в ЕС, а затем мы откроем путь для Швеции в НАТО, как уже сделали для Финляндии». То есть, предложил своеобразный обмен: Турция открывает шведам окно в НАТО, а взамен ей открывают дверь в Евросоюз. А то, знаете ли, еще неизвестно, сколько турецкий парламент может рассматривать заявку Стокгольма, тут ведь и год, как минимум, этот процесс может идти. Европа тут же встала на дыбы. «Швеция отвечает всем требованиям для членства в НАТО», — сказал Шольц журналистам в Берлине. А членство Турции в ЕС — это «другой вопрос, не связанный с этим». А неназванный представитель ЕС, которого процитировало издание Economist, и вовсе назвал предложение Эрдогана шантажом. Отбросив эмоциональную составляющую, нужно понимать, что заявление турецкого президента, политика крайне прагматичного и прекрасно помнящего о том, что дипломатия есть искусство возможного, совершенно не означает однозначного требования принятия Турции в ЕС. Это, в лучших традициях торга, самая верхняя планка. А в реальности речь идет об уступках со стороны Брюсселя в вопросах торговых квот, таможенного законодательства и безвизового режима, чего турки добиваются уже много лет.