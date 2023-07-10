В районный отдел полиции поступила информация о похищении неизвестными лицами в разное время 9 лошадей, принадлежащих 8 жителям села Котован Агдашского района.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны односельчане потерпевших - Джабраил Сафаров и Асим Ширинов, подозреваемые в совершении кражи, говорится в сообщении Шекинской региональной группы пресс-службы МВД.

В ходе расследования было установлено, что задержанные продали похищенных лошадей жителю Бардинского района Гаджи Насирову, а полученные деньги поделили между собой. Г.Насиров в показаниях следствию заявил, что продал этих лошадей в Казахстан.

По данному факту в отделе полиции Агдашского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.