Кто выиграл джекпот в полмиллиона в Азербайджане?

В тиражной лотерее «4+4», проведенной законным и единственным в Азербайджане организатором лотереи - ОАО «Азерлотерея», жителю Саатлы Сакину Гусейнову выпал джекпот в размере 530 359 манатов.

43-летний мастер Сакин Гусейнов, который время от времени проверяет свое везение в лотерее, поймал джекпот в размере 530 359 манатов в лотерее «4+4».

С большим волнением Сакин отправился в «Бакинский дом КОБ», где принимаются выигрышные билеты «Азерлотереи», чтобы получить джекпот. Затем обладатель джекпота посетил головной офис «Азерлотереи», где встретился с председателем правления Османом Каракушем. Счастливый победитель заявил, что на выигранные деньги купит себе дом и машину, а также воплотит мечту своего ребенка о велосипеде.

Отметим, что почти 4 месяца назад в тиражной лотерее «4+4» был выигран исторический джекпот в размере 913 072 манатов. Следующая сумма джекпота - 250 000 манатов.