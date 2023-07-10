22 июня при совместной организационной поддержке Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), Центра Гейдара Алиева и Общественного объединения «Региональное развитие» начала работу V Международная научная конференция исследователей в области экономики и управления. Конференция, организованная в рамках «Года Гейдара Алиева», посвящена теме «Экономические итоги века» и продлится до 25 июня.

Вначале участники мероприятия посетили могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, возложили цветы к могиле и почтили светлую память великого вождя.

На открытии конференции, состоявшейся в Центре Гейдара Алиева, участники мероприятия ознакомились с книжной выставкой «Экономический портрет века», подготовленной отечественными и зарубежными исследователями по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Электронную версию книги о роли Гейдара Алиева в становлении экономики Азербайджана и развитии международных экономических отношений планируется индексировать на международных научных платформах и разместить в библиотечных базах университетов мира.

На конференции также были представлены книги «Сотрудничество турецких государств: текущее состояние, потенциальные возможности и перспективы на будущее», Exploring The Green Economy: Issues, Challenges and Benefits” и «Стратегическое управление», изданные UNEC. В рамках конференции открылась художественная выставка под названием «100 оттенков века», где были представлены произведения искусства, отражающие национальное и культурное наследие Азербайджана, участники ознакомились с выставкой. Также были выставлены художественные произведения ручной работы детей шехидов.

На открытии конференции выступили министр науки и образования Эмин Амруллаев, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, руководители страны и зарубежных стран в областях науки, образования, экономики, ученые и исследователи.

Выступив со вступительной речью, ректор Адалат Мурадов отметил, что международная конференция, которая является постоянным участником международных научных площадок, таких как İnternational Conferences, World Conferences и которая проводится в пятый раз в этом году, стала научной традицией с ее уникальными достижениями.

Отметив, что растущий интерес исследователей ведущих научных и образовательных учреждений мира к конференции является отрадным событием, ректор отметил, что 13 престижных университетов таких стран, как Великобритания, Швейцария, Австрия, Венгрия, Турция, Израиль, Украина, Румыния, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан приняли участие в V международной конференции в качестве партнеров: «На конференции представлены 19 отечественных и 94 зарубежных вуза и научных центра.

На конференцию принято 678 научных работ из 44 стран, а 539 исследователей (166 зарубежных, 373 отечественных) представят результаты исследований по более чем 80 темам. Исследования в основном охватывают темы зеленой экономики, цифровой экономики, искусственного интеллекта, экономики освобожденных территорий, Гейдара Алиева, экономики страны и т.д. Около 100 работ, избранных Научной частью, будут опубликованы в международных научных журналах, индексируемых в авторитетных платформах Google Scholar, ProQuest, WorldCat и других».

Адалат Мурадов отметил, что мероприятия, проведенные в рамках конференции, и опубликованные материалы являются вкладом UNEC и ученых, работающих в области международной экономики и управления в 100-летие со дня рождения великого вождя Гейдара Алиева, а также в науку и образование Азербайджана.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев отметил, что международная конференция, проводимая UNEC ежегодно, окажет положительное влияние на качество образования и международные рейтинги. Министр отметил, что научные исследования являются основным фактором, влияющим на рейтинг вузов, а также коснулся вопроса дифференцированного финансирования исследований. Э.Амруллаев также затронул вопрос о работе, проделанной в направлении обеспечения доступности и качества высшего образования. Он подчеркнул, что совершенствование процесса аккредитации является одним из важных шагов, предпринятых в этой области: «Уже 5 высших учебных заведений прошли аккредитацию. UNEC тоже находится в этом списке. Мы станем свидетелями приостановки приема в вузы, не прошедшие программную аккредитацию».

Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев поприветствовал участников конференции и рассказал о неоценимых заслугах великого лидера Гейдара Алиева в развитие экономики страны. Говоря о высоком внимании и заботе, проявленном общенациональным лидером Гейдаром Алиевым науке и образованию, заместитель министра рассказал о прогрессивных реформах, проведенных гениальной личностью в направлении подготовки национальных кадров и формирования человеческого капитала и вкладе этих реформ в развитие страны. Э.Алиев отметил, что политика, определенная великим лидером, успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев выступив с речью, рассказал о работе, проделанной Гейдаром Алиевым в направлении Единства тюркского мира, и пожелал успехов работе конференции.

Затем был показан видеоролик, в котором Жан Перен, бывший первым чрезвычайным и полномочным послом Франции в Азербайджане, и Шапур Ансари, врач Кливлендской клиники США, поделились своими воспоминаниями о Великом вожде Гейдаре Алиеве.

После выступлений детям шехидов, чьи картины были выставлены, были вручены почетные грамоты.

Конференция «Вызовы в тюркском мире» с участием ректора Адалата Мурадова, турецкого ученого-историка и писателя Ильбера Ортайлы и председателя Фонда исследований тюркского мира Кёжана Язган, а также ученых и исследователей из разных стран продолжилась интересным выступлениями и дискуссиями об истории, экономики и общественной жизни тюркского мира.

Во второй день конференции будет организован «Зеленый день». В рамках этого проекта состоятся панельные дискуссии «Чистая и альтернативная энергетика: как основа устойчивого развития» и «Озеленение экономики: достижение инклюзивного роста посредством зеленой экономики и экономики замкнутого цикла». Также будет проведено 14 воркшопов, посвященных самым актуальным мировым темам с участием местных и зарубежных спикеров. Конференция, которая продлится до 25 июня, продолжит свою работу дискуссиями в онлайн-формате.