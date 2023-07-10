Минздрав проверяет аптеки

Центр аналитической экспертизы Минздрава представляет информацию о результатах проверок, проведенных в аптеках в июне текущего года.

Как сообщили в Центре, плановые и внеплановые проверки были проведены в 32 аптеках, в том числе в 27 столичных аптеках и пяти региональных. Изъято семь наименований, 40 упаковок лекарственных средств, выявлены недочеты в двух аптеках, составлены протоколы по различным статьям Кодекса об административных проступках.