НАТО отправила «сигнал Путину»

Вместе с тем он констатировал, что НАТО признает наличие у Украины больших проблем при контрнаступлении, ответом должно стать усиление военной поддержки Киева.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины «План действий по членству» (ПДЧ) в альянсе. По его словам, это позволит ей сократить процесс присоединения к НАТО.

«Я предложил план из трех пунктов по приближению Украины к НАТО. Это пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей через создание Совета Украина - НАТО, а также отмена для Украины необходимости выполнения «Плана действий по членству», что позволит ей сократить процесс вступления в альянс», — сказал Столтенберг на саммите в Вильнюсе, его цитирует «Коммерсант».

Генеральный секретарь отметил, что позиционная оборона — серьезный вызов для украинских войск, и альянс должен сосредоточиться на продолжении поддержки Киева «так долго, как это потребуется».

«Наш сигнал Путину таков: Двери НАТО остаются открытыми, и из-за боевых действий он лишь получит еще больше НАТО у порога», — подчеркнул он.