Украина конфисковала квартиры Артемия Лебедева

Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал квартиры российского дизайнера и блогера, находящегося под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом заявила директор департамента санкционной политики Министерства юстиции страны Инна Богатых в своем Facebook.

«ВАКС удовлетворил иск Минюста о взыскании активов Артемия Лебедева. В доход государства перешли две квартиры в центре Киева (138 кв. м и 193 кв. м)», — сообщила представитель ведомства.