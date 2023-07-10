В Госдепе сравнили Путина и Пригожина

В США прокомментировали информацию о встрече Путина и главы российской частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.

Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер во время брифинга сказал, что это не последнее развитие истории вокруг главы «вагнеровцев», пишут украинские СМИ.

«Очевидно Евгений Пригожин и Владимир Путин не ладили между собой, сейчас мы видим, что они встречались», - сказал Миллер.

Представитель Госдепа подчеркнул, что оценки Вашингтона с начала мятежа в России не изменились: «В этом противостоянии между ними нет героев. Это лица, которые совершали бесчинства и отдавали приказы о совершении преступлений в Украине».