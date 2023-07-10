Джалилову не сошло с рук убийство соседки

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Гянджинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Дело будет рассматривать судья Дадаш Иманов, дата подготовительного заседания пока не назначена.

Отметим, что убийство было совершено 19 февраля прошлого года в селе Заям Джырдахан Шамкирского района. В полицию поступила информация об убийстве 64-летней жительницы села Антиги Мамедовой.

В результате осуществленных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в убийстве был задержан Фариз Джалилов. Ему предъявили обвинение в умышленном убийстве.