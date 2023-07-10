Решение Парижа передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия чревато последствиями для Украины, потому что оно вынуждает Москву принимать «контрмеры». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны. Потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», - отметил Песков.

По его словам, поставка Западом новых вооружений Украине лишь утяжеляет ее участь: «Эти решения не могут, не способны повлиять на ход событий в рамках СВО. Они могут только утяжелить участь украинского, киевского режима».

По данным СМИ, речь идет о ракетах SCALP. Это французский вариант британской дальнобойной ракеты Storm Shadow, которые уже были переданы Лондоном. Storm Shadow - авиационная крылатая ракета, разработанная совместно Великобританией и Францией. Дальность стрельбы - более 250 км.

Ракеты, поставляемые Великобританией, только воздушного базирования; французские ракеты могут запускаться с кораблей и подводных лодок.