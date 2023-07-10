Назначен новый главный исполнительный директор PASHA Property Management
Эльчин Гадимов назначен главным исполнительным директором компании PASHA Property Management.
До нового назначения Гадимов занимал должность главного коммерческого директора компании. До 2022 года Гадимов работал на различных руководящих должностях в финансово-банковской сфере. Имеет степень магистра делового администрирования Университета Южной Алабамы.
В то же время главным коммерческим директором PASHA Property Management назначен Риад Салаев. С августа 2022 года Салаев занимал должность директора по трансформации компании PASHA Management Company. До этого он проработал на различных руководящих должностях в таких организациях, как McKinsey, LANDAU School и Schlumberger.
Компания PASHA Property Management занимается продажей, арендой и управлением недвижимости.