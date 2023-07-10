Назначен новый главный исполнительный директор PASHA Property Management

До нового назначения Гадимов занимал должность главного коммерческого директора компании. До 2022 года Гадимов работал на различных руководящих должностях в финансово-банковской сфере. Имеет степень магистра делового администрирования Университета Южной Алабамы.

В то же время главным коммерческим директором PASHA Property Management назначен Риад Салаев. С августа 2022 года Салаев занимал должность директора по трансформации компании PASHA Management Company. До этого он проработал на различных руководящих должностях в таких организациях, как McKinsey, LANDAU School и Schlumberger.