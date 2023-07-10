Обвиняемого в незаконном обороте наркотиков Акперова оправдали и отпустили

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Эльшана Акперова, который обвинялся в незаконном обороте наркотических средств.

Как стало известно haqqin.az, на процессе, который проходил под председательством судьи Ильхама Махмудова, был зачитан приговор. Согласно ему, в ходе судебного следствия обвинение в отношении Акперова не нашло своего подтверждения. Ему был вынесен оправдательный приговор. Акперова освободили в зале суда.