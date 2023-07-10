Десятки молодых азербайджанцев поедут учиться в ведущие зарубежные университеты ИЗ БАКУ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ, АВСТРАЛИЮ, КАНАДУ И США; фото
Попасть из Баку в самые престижные университеты передовых стран мира. Такую возможность впервые в Азербайджане представила LANDAU School - крупнейшая частная школа на Южном Кавказе. С этого года учащиеся учебного заведения получают возможность обучаться по престижной программе NCUK.
Что такое NCUK? Это международная организация — консорциум из более чем 45 высших учебных заведений, включающая в себя ряд ведущих университетов Великобритании, Новой Зеландии, Австралии, Канады, США и ряда других передовых стран. Одноименная программа позволяет наилучшим образом подготовить будущего студента к обучению в любой из данных стран.
Успешное завершение квалификации NCUK и сдача соответствующего экзамена гарантирует учащимся поступление в партнерский вуз NCUK. Среди них такие престижные учебные заведения, как Манчестерский университет, Бристольский университет, UNSW и ряд других.
К слову, за последние 3 года в престижные университеты по всему миру, включая университеты США, Великобритании, Германии, Италии, Америки, Канады и Турции, поступили 92 выпускника LANDAU School из 94.
Отметим, что в стенах LANDAU School, начавшей свою деятельность в 2018-м году, сегодня получают образование более 3 тысяч учеников — рекордный показатель для региона. Упор сделан на применение методологических инноваций в соответствии с современной практикой преподавания в Азербайджане. Само преподавание ведется на трех языках: азербайджанском, английском и русском.
LANDAU School является крупнейшим проектом LANDAU Education Group, в которую также входят LANDAU Kindergarten (детский сад), LANDAU PreSchool (дошкольное образовательное учреждение), LANDAU Evening School (подготовительные курсы), LANDAU Academy (курсы по повышению квалификации преподавателей), LANDAU Learning App (образовательная онлайн-платформа), Leo Club (центр развития), Nine Senses (арт-центр) и Leznik & Co. (образовательный центр).
Добавим, что в данный момент прием в LANDAU Kindergarten, LANDAU PreSchool и LANDAU School продолжается. Зарегистрироваться можно на официальном сайте www.landauschool.com. После заполнения соответствующей онлайн-формы сотрудники школы свяжутся с Вами и ответят на все вопросы.