Попасть из Баку в самые престижные университеты передовых стран мира. Такую возможность впервые в Азербайджане представила LANDAU School - крупнейшая частная школа на Южном Кавказе. С этого года учащиеся учебного заведения получают возможность обучаться по престижной программе NCUK.

Что такое NCUK? Это международная организация — консорциум из более чем 45 высших учебных заведений, включающая в себя ряд ведущих университетов Великобритании, Новой Зеландии, Австралии, Канады, США и ряда других передовых стран. Одноименная программа позволяет наилучшим образом подготовить будущего студента к обучению в любой из данных стран.

Успешное завершение квалификации NCUK и сдача соответствующего экзамена гарантирует учащимся поступление в партнерский вуз NCUK. Среди них такие престижные учебные заведения, как Манчестерский университет, Бристольский университет, UNSW и ряд других.

К слову, за последние 3 года в престижные университеты по всему миру, включая университеты США, Великобритании, Германии, Италии, Америки, Канады и Турции, поступили 92 выпускника LANDAU School из 94.