Эрдоган и Макрон проводят встречу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился во вторник в Вильнюсе с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Встреча глав государств проходит на полях двухдневного саммита НАТО, передает Anadolu.

Турецкий лидер ранее во вторник прибыл в конгресс-центр LITEXPO, где проходит саммит Альянса. У входа в конгресс-центр Эрдоган провел краткую беседу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.