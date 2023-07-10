Песков призвал турок «не носить розовые очки»

«При наличии всех известных разногласий мы намерены развивать наш диалог и наши отношения с Турцией там, где это выгодно нам и там, где это выгодно им», - сказал Песков журналистам.

На вопрос, не считают ли в Кремле, что Турция во внешней политике все больше ориентируется на Запад, пресс-секретарь Кремля ответил, что «в истории Турецкой Республики были периоды интенсивного ориентирования на Запад, были периоды менее интенсивного (взаимодействия с Западом)».

«Но мы также прекрасно знаем - если называть вещи своими именами - Турцию никто не хочет видеть в Европе. Я имею в виду европейцев. И здесь наши турецкие партнеры не должны носить розовые очки», - добавил Песков.