Украина успешно ведет контрнаступление

Вооруженные силы Украины за пять недель контрнаступления отвоевали почти столько же территорий, сколько российская армия захватила за последние полгода, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По состоянию на 10 июля освободительные операции идут на трех участках фронта: Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском. По словам американских аналитиков, ВСУ удалось отбить 253 кв. км, тогда как силы РФ оккупировали 282 кв. км на всем театре военных действий после 1 января.

При этом ISW отмечает, что цифры в официальных отчетах Минобороны Украины отличаются от данных аналитиков, потому что Киев «иначе рассчитывал свой первоначальный контроль над территорией». ISW же сравнил достижения войск обеих армий.

Данные Киева не расходятся с оценками западных союзников, отмечает The Moscow Times. Так, 26 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес говорил, что ВСУ отвоевали около 300 кв. км, что было вдвое больше официальной цифры. Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил это тем, что Генштаб не предал гласности «определенные успехи», чтобы не разоблачить войска.

11 июня на открытии саммита НАТО в Вильнюсе генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что результаты контрнаступления «экстремально важны» для будущего Украины. Он сообщил, что ВСУ уже добились некоторых успехов, но встречают сопротивление окопавшихся за год войны российских военных, заминировавших все вокруг.