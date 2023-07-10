Резкое заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что едет на саммит НАТО в Вильнюсе, и раскритиковал союзников за нерешительность в вопросе членства Украины в Альянсе. Об этом он сообщил в Telegram.

«Украина будет представлена в Вильнюсе на саммите НАТО. Потому что это уважение. Но Украина тоже заслуживает уважения, – отметил глава украинского государства. – Сейчас на пути к Вильнюсу мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины».

По словам Зеленского, это «похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса».

«А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и в дальнейшем продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно обсужу это на саммите», – заявил президент Украины.