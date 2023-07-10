Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре провело расследование в Хазарском районном управлении Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу, по итогам которого должностные лица Госслужбы привлечены к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Так, оперативникам удалось выяснить, что и. о. отдела по призыву на военную службу Савалан Расулов и офицер данного отдела Фарид Исмаилов, войдя в предварительный сговор, в обмен на взятки выдавали призывникам «белый билет».

На основании предварительных доказательств, собранных по делу, Савалану Расулову и Фариду Исмаилову были предъявлены обвинения по статьям 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору), 311.3.2 (получение взятки повторно), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) и другим статьям Уголовного кодекса, они были арестованы решением суда.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, направленные на привлечение к ответственности иных лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

Напомним, несколько дней назад во время проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре операции был задержан начальник Хачмазского районного отдела Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Рагим Агаев. Ему предъявили обвинение по статьям 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК Азербайджана. Кроме того, были выявлены противоправные действия инспектора Джалилабадского районного отдела Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Рамиля Гасанова и инспектора Лачинского районного отдела Рашада Рашидли. Они получили в качестве взятки различные суммы денег от отдельных лиц с целью содействия в признании их негодными к военной службе. Р.Гасанов и Р.Рашидли привлечены к ответственности в качестве обвиняемых, решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции с отстранением от должности.