Назначен и. о. пресс-секретаря МВД

Полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев будет временно исполнять обязанности начальника пресс-службы Министерства внутренних дел. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Отметим, что ранее начальником пресс-службы МВД был полковник полиции Эхсан Захидов. На днях он был отправлен на пенсию в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.