Кремль предупредил: Примем меры на вступление Швеции в НАТО

Россия будет планировать ответные меры на вступление Швеции в НАТО, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его заявления приводят российские СМИ.

Говоря о последствиях для безопасности РФ при вступлении Швеции в НАТО, представитель Кремля заметил, что они будут «негативными однозначно».

Песков указал, что Россия в ответ примет «меры, аналогичные с теми, которые проектируются, которые планируются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии».