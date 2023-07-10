Сборная Армении приедет на чемпионат мира в Баку

Сборная Армении по стрельбе примет участие в чемпионате мира, который пройдет в Баку с 14 августа по 1 сентября. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации стрельбы Армении Арег Сарибекян.

«Команда готовится выехать, если не будет каких-либо дополнительных препятствий», – цитирует Сарибекяна «Спутник-Армения».

Ранее Азербайджан предоставил армянам гарантии безопасности – такие же, как и всем участникам чемпионата мира.

Предстоящее соревнование в Баку крайне важно с точки зрения попадания на Олимпиаду-2024 в Париж. Будет разыграно 48 олимпийских лицензий по четыре в 12 видах программы.