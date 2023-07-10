Сбежавший с позиции армянский командир предстанет перед судом

6 сентября 2022 года состав стрелкового батальона N нес боевое дежурство на участке границы в Сюникской области (Восточный Зангезур). Тем же приказом Министерства обороны Г.М. был назначен старшиной боевых позиций и нес службу на боевой позиции N, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении.

13 сентября 2022 года Г.М. нарушил правила несения боевого дежурства, должным образом не выполнил свои обязанности и без ведения боя, не доложив руководству и не сообщив о положении подчиненным, сбежал с боевой позиции. Г.М. отступил без приказа руководства.

В отношении Г.М. возбуждено уголовное дело. Материалы уголовного производства с обвинительным заключением переданы в суд.