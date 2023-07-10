Вступление Украины в НАТО Кремль назвал «опасным» для Европы

Возможное вступление Украины в НАТО «очень опасно для европейской безопасности», это должны понимать те, кто принимает подобные решения. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Потенциально это очень опасно для европейской безопасности, это действительно таит в себе очень большие опасности», - сказал представитель Кремля, говоря о возможности вступления Украины в НАТО в ускоренном режиме. Его слова передает ТАСС.

«Те, кто будет принимать это решение, должны себе отдавать в этом отчет», - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля предложил дождаться конкретных решений: «Мы пока можем констатировать лишь различия в подходах ряда стран - членов альянса по этому вопросу, какая именно точка зрения возобладает - мы узнаем в ближайшие дни».

7 июля было сделано заявление о решении официально сократить процедуру для будущего вступления Украины в НАТО, исключив из этой процедуры План действий для членства (ПДЧ). Генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что Украине больше не нужен ПДЧ, поскольку «она подошла ближе к альянсу», и этот этап процедуры вступления для нее будет упразднен.