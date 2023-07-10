Германия передает Украине «Леопарды» и «Пэтриоты»

Германия передаст Украине очередной пакет военной помощи на общую сумму 600-700 млн евро. Об этом стало известно во вторник, 11 июля.

Немецкое агентство dpa со ссылкой на свои источники сообщает о пакете помощи на 700 млн евро. Журнал Spiegel пишет, что Германия выделит Украине оружия на 600 млн евро. Утверждается, что в пакет войдут две пусковые установки Patriot и другое оружие «земля-воздух» из запасов Бундесвера, 25 танков Leopard 1, 20 БМП Marder, оборудование для разминирования, около 20 тысяч артиллерийских снарядов и снаряды для танков Leopard, а также дроны для ведения разведки.

Официально о предоставлении пакета должны объявить сегодня на саммите НАТО в Вильнюсе.