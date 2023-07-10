«Беларусь стала губернией России… Ситуация опасная» заявление президента Литвы
Перед открытием саммита НАТО в Вильнюсе президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Беларусь, которую он назвал «одной из губерний России», стала дополнительным фактором в вопросе безопасности, и призвал союзников по Альянсу обратить внимание на безопасность региона.
«Настоящее время» пишет, что Науседа напомнил о той роли, которую сыграла Беларусь в начале вторжения России в Украину, а также отметил, что сейчас российские войска свободно действуют на белорусской территории.
«Ситуация в нашем регионе, к сожалению, опасная. Вы видите, что происходит вокруг нас, и мы видим, что Беларусь «проглочена» Российской Федерацией. И мы видим, что Беларусь становится дополнительной нитью, дополнительным фактором в вопросе региональной безопасности. По этой причине мы просим НАТО, нашего самого сильного союзника США, последовательно уделять внимание безопасности нашего региона», – заявил президент Литвы.
Науседа также заявил, что план по размещению российского тактического ядерного оружия в Беларуси «находится в стадии реализации». По его мнению, «Беларусь больше не независимая страна, фактически это одна из губерний России».