Перед открытием саммита НАТО в Вильнюсе президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Беларусь, которую он назвал «одной из губерний России», стала дополнительным фактором в вопросе безопасности, и призвал союзников по Альянсу обратить внимание на безопасность региона.

«Настоящее время» пишет, что Науседа напомнил о той роли, которую сыграла Беларусь в начале вторжения России в Украину, а также отметил, что сейчас российские войска свободно действуют на белорусской территории.