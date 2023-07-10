Саммит НАТО в Вильнюсе официально начался

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и президент Литвы Гитанас Науседа открыли во вторник в Вильнюсе первое заседание двухдневного саммита НАТО, на котором в качестве приглашенного партнера присутствует Швеция.

Во вступительном слове Столтенберг подчеркнул, что это первая встреча, в которой Финляндия участвует как полноправный член, а скоро в аналогичном качестве к альянсу присоединится и Швеция.

Лидеры стран - членов НАТО также сделали традиционное коллективное фото, после чего проследовали в зал заседаний. Работа после официальных приветствий Столтенберга и Науседы продолжилась за закрытыми дверями.