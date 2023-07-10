Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 16:19

Шестой раунд стратегического диалога между Россией и странами — членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) состоялся в понедельник, 10 июля, в Москве. Тяга российской дипломатии и управляющих ею «кремлян» к мертворожденным форматам труднообъяснима, но весьма настойчива. Созданный в 2011 году диалог «Россия – ССАГПЗ (или CCG в английском варианте)» проработал до 2016 года, до «катарского кризиса», после чего благополучно почил, не предложив за пять лет своего существования хоть чего-либо заметного, не говоря уже о полезном. Жалеть о его кончине было некому, большинство этого даже и не заметило, но грянуло 24 февраля 2022 года. Кремль потребовал от российского МИД продемонстрировать ему международную поддержку России, и дипломаты вновь об этом формате вспомнили, достали его из сундука, отряхнули от нафталина, после чего натянули на древко и вновь начали размахивать им, как флагом.

И пусть запах от него был забористый, зато чиновники российского дипломатического ведомства могли с гордостью заявить: вот, дескать, монархии Залива нами не брезгуют и за наш счет в Москву приезжают. Правда, эффективность этого общения для политики и экономики России приближается к нулю, но помилуйте, когда Москву смущали подобные «мелочи». ИБД (имитация бурной деятельности) для Кремля всегда были выше KPI. Галочку в нужном отчете поставили, а там хоть трава не расти, поскольку на бумаге все гладко и полное благополучие. Когда дело доходит до реальных цифр, а российские власти их категорически не любят, предпочитая статистике эквилибристику, «углубляющееся сотрудничество» с монархиями Залива, а заодно и эффективность формата «Россия - CCG» начинает выглядеть предельно наглядно. Как победно рапортуют российские провластные СМИ, «по итогам прошлого года товарооборот между Россией и странами — членами ССАГПЗ увеличился более чем на 6% по сравнению с 2021 годом и превысил $11 миллиардов». Но это еще что, ведь «если брать за точку отсчета 2011 год, когда Москва только начала выстраивать формат сотрудничества с этим регионом, то речь идет о троекратном росте». То есть если в 2011-м было три с небольшого миллиарда долларов, а за двенадцать лет дотянули аж до 11 миллиардов «вечнозеленых». Прогресс, что уж тут сказать. Особенно наглядный на фоне того, что товарооборот Китая с ССАГПЗ на сегодняшний день составляет $300 миллиардов долларов, а товарооборот с США за 2022 год составил около 100 миллиардов.

Цифры рознятся на порядок, реально отражая российский «вес» в Персидском заливе, но что такое реальные цифры в сравнении с российскими мечтаниями о том, что Кремль является одним из «основных игроков» здесь? Ведь, как пишет тот же прокремлевский источник, «арабских гостей в первую очередь волновали урегулирование палестино-израильского конфликта, ситуация в Судане, Йемене и Сирии». Что примечательно, «с удовольствием говорил об этом и Сергей Лавров. Упоминалось и о российской Концепции безопасности в Персидском заливе». Называя вещи своими именами, арабские делегации волновало всего несколько вопросов. Во-первых, как долго Кремль намерен поддерживать режим Асада. Во-вторых, собирается ли Москва прекратить поддержку мятежа Сил быстрого реагирования в Судане, которые не выступили бы без надежды на поддержку со стороны России и ЧВК «Вагнер». И, наконец, готов ли Кремль заявить своему союзнику Тегерану о недопустимости дальнейшей поддержки йеменских хуситов.