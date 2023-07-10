Новое заявление Минобороны: Сепаратисты в Карабахе идут на провокации
Министерство обороны выступило с новым заявлением по ситуации в Карабахском регионе Азербайджана.
Согласно сообщению, опубликованному на сайте оборонного ведомства, 11 июля с 10:05 до 14:55 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов.
В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, работы были немедленно остановлены.