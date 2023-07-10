Успех азербайджанских школьников на олимпиаде в Эмиратах

Азербайджанские школьники успешно выступили на 34-й Международной олимпиаде по биологии, проходившей в Аль-Айне (Объединенные Арабские Эмираты) с 3 по 11 июля. В интеллектуальном соревновании приняли участие 293 школьника из 76 стран. Наша команда в составе 4 учащихся завоевала 2 бронзовые медали и 1 мотивационную награду.

Так, ученики XI класса лицея с уклоном физики, математики и информатики города Гянджа Захрабяим Абдуллаева и Нурлан Мамедов завоевали бронзовые медали, а ученик XI класса лицея с уклоном физики, математики и информатики города Губа Кянан Оруджалиев получил поощрительный приз.

Поздравляем наших школьников и желаем им успехов.