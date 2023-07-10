На саммите НАТО Украина получит «мощный пакет» поддержки

Украина получит на саммите НАТО в Вильнюсе мощный пакет «политической и практической» поддержки, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, союзники по альянсу продемонстрируют «свою неизменную поддержку Украины, включая факт членства».

Блинкен сообщил, что прогресс Украины на пути к членству в НАТО будет отражен в том, что сделают «по итогам саммита, а также в том, что еще предстоит сделать».

«Я думаю, что все, включая президента Зеленского, четко понимают, что в разгар войны членство в альянсе невозможно, но они добились реального прогресса, и альянс намечает дальнейшие реформы как в области безопасности, так и в области демократии, которые необходимы для дальнейшего продвижения по этому пути», — сказал Блинкен.

Блинкен сделал такие комментарии после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у союзников по НАТО «нет готовности» пригласить Украину в альянс.