Иран угрожает Ираку

Иран возобновит обстрелы иракской территории, если Багдад не выполнит взятые на себя обязательства в отношении «террористических группировок», дислоцирующихся в северных районах Ирака. С таким заявлением выступил начальник Генштаба иранских вооруженных сил Мохаммад Багери.

«Ситуация на границе сейчас намного лучше, чем раньше, однако, к сожалению, некоторые соседние страны не выполняют свои обязательства по охране приграничных районов, - приводит его слова агентство Tasnim. - На севере Ирака действуют вооруженные сепаратистские группировки, которые создают угрозу безопасности на наших границах. [В прошлом году] сухопутные войска Корпуса стражей исламской революции провели эффективные операции для обеспечения безопасности страны с применением ракет и беспилотников. Однако, когда иракское правительство взяло на себя обязательства разоружить эти группы и предотвратить их дальнейшую деятельность, мы приостановили наши действия».

Глава иранского Генштаба предупредил, что если «упомянутые группировки не будут разоружены, мы повторим военную операцию против них».

24 сентября прошлого года сухопутные силы КСИР начали наносить удары по северным районам Иракского Курдистана. По версии иранской стороны, артиллерийскому обстрелу подверглись курдские «террористические формирования, причастные к организации погромов и беспорядков на северо-западе Ирана».