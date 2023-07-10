Премьер Греции посылает сигнал о мире Эрдогану

Греция не обречена жить в атмосфере постоянной напряженности с Турцией и, несмотря на существенные разногласия, может договориться с ней о разграничении морских зон в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Так сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис по прибытии на саммит НАТО.

Премьер сказал, что в среду встретится на полях саммита НАТО с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом впервые после победы двух лидеров на выборах в своих странах.

«Я считаю, что мы оба, получившие сильный мандат от народа, можем сделать первый шаг к перезапуску отношений между Грецией и Турцией, - подчеркнул Мицотакис. - Мы не обречены жить с Турцией в атмосфере постоянной напряженности».

По словам Мицотакиса, «у нас, очевидно, есть существенные разногласия, но мы можем договориться...».