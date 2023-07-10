Армяне открыли огонь. Ранен азербайджанский военный

11 июля около 16:00 подразделения армянской армии, расположенные в направлении населенного пункта Дыг Горусского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия азербайджанские позиции, дислоцированные в направлении Лачинского района.

В результате был ранен военнослужащий азербайджанской армии Гусейн Абдуллаев. Раненого немедленно эвакуировали в воинскую медчасть, его жизни ничего не угрожает.

Азербайджанская армия принимает ответные меры, уточнили в Минобороны.