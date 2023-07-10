Си Цзиньпин ждет Путина

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что ожидает президента России Владимира Путина со скорым визитом в Китай. Об этом заявил бывший посол России в Китае, сенатор Совета Федерации от правительства Саратовской области Андрей Денисов.

По словам экс-посла, Пекин надеется принять российского лидера в октябре 2023 года.

«В ходе встречи с Валентиной Ивановной Матвиенко председатель Си Цзиньпин сказал, что китайская сторона готовится к ожидаемому в октябре визиту президента России для участия в третьем форуме «Один пояс - один путь», - отметил Денисов.