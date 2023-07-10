Сегодня в 19:30 по бакинскому времени на стадионе «Виктория» в Гибралтаре начнется первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным «Линкольн Ред Импс» и азербайджанским « Карабах ом».

Судить матч будет бригада арбитров из Латвии во главе с Виталисом Спасионниковсом. На VAR также будут работать латвийские судьи.

Ответная игра состоится 19 июля на Бакинском Олимпийском стадионе.

Победитель этой пары во 2-м раунде сыграет с сильнейшим в противостоянии «Ракув» (Польша) – «Флора» (Эстония). Проигравший сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.