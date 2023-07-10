Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Линкольн Ред Импс» Стартовые составы; обновлено 19:17
Стартовые составы «Линкольн Ред Импс» и «Карабаха».
«Линкольн Ред Импс»: Дэйл Коулинг, Бернардо Лопес, Нано, Ибрахим Айю, Джон Серджант, Мустафа Яайя, Мэнди, Этан Бритто, Лайам Уолкер, Кике Гомес, Хуампе.
«Карабах»: Шахрудин Магомедалиев, Марко Вешович, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Эльвин Джафаргулиев, Жулио Ромао, Марко Янкович, Леандро Андраде, Нариман Ахундзаде, Абделла Зубир, Редон Джиджа.
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Сегодня в 19:30 по бакинскому времени на стадионе «Виктория» в Гибралтаре начнется первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным «Линкольн Ред Импс» и азербайджанским «Карабахом».
Судить матч будет бригада арбитров из Латвии во главе с Виталисом Спасионниковсом. На VAR также будут работать латвийские судьи.
Ответная игра состоится 19 июля на Бакинском Олимпийском стадионе.
Победитель этой пары во 2-м раунде сыграет с сильнейшим в противостоянии «Ракув» (Польша) – «Флора» (Эстония). Проигравший сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.