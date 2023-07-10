Столтенберг: Мы направим Украине приглашение в НАТО, когда… обновлено 19:24
Союзники согласовали пакет из трёх элементов, чтобы приблизить Украине к членству в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Сюда входит помощь в переводе армии на стандарты НАТО, создание формата Украина-НАТО, в котором у Украины будет голос наравне с членами альянса, а также отмена стандартного плана вхождения в НАТО.
Мы направим приглашение Украине вступить в НАТО, когда союзники согласятся и условия будут выполнены», - сказал Столтенберг.
Генсек добавил, что страны-члены НАТО будут работать вместе против поведения Китая, который отказывается осудить войну России против Украины, и тем самым подрывает основы мирового порядка: «Поэтому завтра мы поприветствуем на полях форума лидеров Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи».
*** 19:00
Страны НАТО согласовали декларацию по вопросу приёма Украины в альянс, сообщает Reuters с места событий .