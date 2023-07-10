Пашинян обговорил с госсекретарем США мир с Баку

Премьер-министр Армении провел телефонную беседу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщили в правительстве Армении.

Сообщается, что «стороны обсудили сложившуюся ситуацию в регионе, продолжающиеся переговоры по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном, необходимые шаги для обеспечения прав и безопасности карабахских армян».

Пашинян и Блинкен подчеркнули необходимость последовательных усилий по обеспечению стабильности и мира в регионе.

Сообщается, что армянский премьер заверил госсекретаря в приверженности Армении мирной повестке.