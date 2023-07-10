НАТО обратилась к России и ее союзникам

НАТО в коммюнике по итогам саммита в Вильнюсе потребовала от России немедленно прекратить войну и полностью и безоговорочно вывести все свои силы и средства с территории Украины.

Альянс также призвал все страны прекратить оказание любой помощи России в связи с войной в Украине.

«Мы призываем все страны не оказывать любой вид помощи России и осуждаем всех, кто активно содействует войне России. Поддержка Беларуси сыграла важную роль, поскольку страна продолжает предоставлять свою территорию и инфраструктуру для того, чтобы российские силы могли атаковать Украину, и поддерживает агрессию России.

В частности, Беларусь, а также Иран должны покончить с пособничеством России и вернуться к соблюдению международного права», - сказано в документе.