Зеленский: Разве это слишком большое желание?

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что приехал на саммит НАТО в Вильнюсе с верой в сильный альянс, не сомневается и не обращает внимания на заявления России.

«Сегодня я приехал сюда с верой в решение, с верой в партнеров, с верой в сильное НАТО. В НАТО, которое не сомневается, не теряет время и не оглядывается на любого агрессора», - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что хотел бы, чтобы эта вера стала уверенностью.

«Уверенностью в решениях, которых все мы заслуживаем, которых ожидает каждый наш воин, каждый наш гражданин, каждая наша мать, каждый наш ребенок. Разве это слишком большое желание?», - задался вопросом украинский лидер.