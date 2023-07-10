Возбуждено уголовное дело по факту ранения азербайджанского военнослужащего

В Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о ранении военнослужащего N-ской воинской части Министерства обороны, рядового Абдуллаева Гусейна Ариф оглу в результате выстрела из огнестрельного оружия с позиций противника, сообщили в Генпрокуратуре.

На основании поступившей информации сотрудниками Губадлинской военной прокуратуры были получены показания, совместно с сотрудниками управления криминалистики и информационных технологий военной прокуратуры проведена соответствующая работа и выполнены другие действия.

По данному факту в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 29,120.2. 12 (покушение на умышленное убийство на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) Уголовного кодекса, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается, будут обеспечены все меры в соответствии с требованиями законодательства и общепринятых норм и принципов международного права.