Сепаратисты все пытаются возвести фортификационные сооружения

11 июля с 19:00 по 19:15 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно приостановлены, сообщили в Минобороны.

Кроме того, с 21:15 по 21:30 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа и Юхары Шорджа Басаркечерского района, периодически обстреливали из стрелкового оружия азербайджанские позиции в направлении населенного пункта Еллиджа Кельбаджарского района.

«Азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры в указанном направлении», - подчеркнули в оборонном ведомстве.