Трамп о поставке Украине кассетных боеприпасов
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он против решения Белого дома отправить Украине кассетные боеприпасы.
«Джо Байдену не следует все больше приближать нас к третьей мировой войне за счёт поставок кассетных боеприпасов Украине, он должен пытаться остановить войну и прекратить ужасные смерти и разрушения, вызванные некомпетентной администрацией», - приводит пресс-служба Трампа его заявление.
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