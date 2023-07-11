10 июля делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджана, членом Судебно-правового совета Анаром Багировым совершила визит в Нахчыванскую Автономную Республику.

С участием делегации здесь состоялась отчетно-выборная конференция Коллегии адвокатов НАР.

Затем на основании предложений была выставлена на голосование кандидатура председателя президиума Коллегии адвокатов НАР. Председателем был избран временно исполняющий обязанности председателя Коллегии Вусал Гасанов.

Гасанов поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что будет усердно работать над достижением прогресса в сфере адвокатуры в Нахчыване.

Затем на основе предложений были избраны члены президиума, председатель и члены дисциплинарной комиссии Коллегии, состоялось обсуждение бюджета Коллегии адвокатов Нахчыванской Автономной Республики, членских взносов и других вопросов.

Вслед за этим состоялась официальная церемония открытия Шарурского районного бюро Коллегии адвокатов НАР.

Было отмечено, что в офисе бюро общей площадью 143 квадратных метра имеются кабинеты для адвокатов и зал ожидания. Здесь созданы все необходимые условия для обеспечения эффективной работы и получения гражданами качественной юридической помощи.