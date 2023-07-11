Медведев отреагировал на саммит НАТО

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале предложил «расчехлить арсеналы» кассетных боеприпасов в ответ на их передачу Украине.

«Предварительные итоги саммита НАТО. Всё как мы и думали: 1. План действий по членству Украины в альянсе (ПДЧ) – отменить. Типа принимать быстрее.

2. Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно, когда и на каких условиях. Вполне вероятно – никогда. И это то, что боятся сказать вслух реалисты в альянсе.

3. Военную помощь киевскому режиму увеличить. Всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолётами. Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая всё ближе.

Что всё это означает для нас? Всё очевидно. Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями. Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чём мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придётся ликвидировать (что возможно и необходимо).

P. S. Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия», - написал Медведев в своем телеграм-канале.