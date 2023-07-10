Шойгу угрожает Украине

Россия пригрозила «бить по Украине кассетными боеприпасами» в ответ на поставки таких снарядов Киеву. С таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу.

Шойгу заявил, что ранее Вооруженные силы России якобы «воздерживались от применения кластерных боеприпасов, однако армия начнет их использовать, если США поставят такие снаряды Украине».

«Ни мы, ни американцы, ни Киев не присоединялись к Конвенции по кассетным боеприпасам. В то же время Россия, понимая, какую угрозу несут такие боеприпасы для мирного населения, воздерживалась и воздерживается от их применения в спецоперации», - заявил он.

По словам Шойгу, у России на вооружении имеются кассетные боеприпасы «на все случаи жизни, которые гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее».

ВСУ неоднократно обвиняли российские войска в обстрелах кассетными боеприпасами. Удары такими снарядами наносились в том числе по городам. Применение кассетных боеприпасов армией России подтверждали также независимые международные организации и журналисты.

Например, в июне 2022 года правозащитная организация Amnesty International опубликовала расследование, в котором говорилось, что российская армия применяла кассетные бомбы во время обстрелов Харькова, в результате чего погибли сотни мирных жителей.