США ввели санкции против главы разведки Сербии

Минфин США ввел блокирующие санкции против директора Агентства безопасности и информирования Сербии Александра Вулина. Ведомство обвинило его в содействии международной преступной группировке, незаконных операциях с наркотиками, а также в поддержке «злонамеренных» действий России.

Как пишет OFAC, Вулин предоставлял России платформу для усиления своего влияния на Западных Балканах. Он также использовал свое влияние для обесценивания свободной торговли оружием в регионе. Глава сербской разведки поддерживал взаимовыгодные отношения с сербским торговцем оружием Слободаном Тешичем, который находится под санкциями США, сообщает Минфин США.

Против главы сербской разведки ввели наиболее жесткие санкции из возможных — его включили в SDN-лист. Все активы Вулина в США будут заморожены. Работа всех компаний, в которых его доля владения превышает 50%, будет также заблокирована. Американским предприятиям и гражданам будет запрещено проводить любые финансовые операции с Вулиным без специальной лицензии, которую может выдать OFAC.

«Министерство финансов, не колеблясь, будет преследовать тех, кто злоупотребляет своим положением в личных целях, подрывая при этом эффективное и демократическое управление на Западных Балканах», — заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон. «Сегодняшнее действие возлагает на Александра Вулина ответственность за его коррупционные и дестабилизирующие действия, которые также способствовали злонамеренным действиям России в регионе».

Вулин стал первым сербом в правительстве страны, попавший под санкции. С 2017 по 2020 год он занимал должность главы Минобороны Сербии, затем до 2022 года возглавлял министерство внутренних дел республики. В конце 2022 года Вулин возглавил Агентство безопасности и информирования Сербии — орган, который отвечает за разведывательную и контрразведывательную деятельность в стране.