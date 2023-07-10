В Украине не исключили бегство россиян из Бахмута

Силы обороны Украины с помощью артиллерийских ударов по противнику могут заставить россиян вывести свои войска из Бахмута Донецкой области. Такое заявление сделал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

На вопрос, возможен ли сценарий, при котором россияне сбегут из города под огнем украинской артиллерии, Череватый ответил, что такой сценарий "вполне вероятен".

"Сейчас делается очень много боевой работы, чтобы он стал еще более вероятным", – подчеркнул он.

Спикер добавил, что Силы обороны делают героическую боевую работу в условиях, "когда у нас паритет в личном составе и технике с врагом, а иногда, например, по количеству артснарядов ВСУ мы им проигрываем".

"Поэтому только наша обученность, мотивированность и невероятная смекалка позволяет постоянно двигаться вперед в довольно умеренном темпе, но с большим сохранением личного состава, что самое ценное для нас", – отметил Череватый, добавив, что подготовленный личный состав является главной ценностью, а технику можно заменить.