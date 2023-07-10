В белорусской колонии скончался Пушкин

Художник Алесь Пушкин, приговоренный в Беларуси к пяти годам колонии, умер в реанимации при "невыясненных обстоятельствах", сообщила его жена Янина Демух на своей странице в Facebook во вторник, 11 июня. Информацию о смерти Пушкина подтвердили в гродненской тюрьме №1, где он содержался.

Алесь Пушкин - белорусский живописец-нонконформист, театральный художник, перформер, арт-куратор. Его задержали в марте 2021 года. Через год Пушкина приговорили к 5 годам колонии по обвинению в надругательстве над госсимволами (статья 370 УК) и разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК).

Поводом для уголовного преследования стало размещение портрета деятеля антисоветского подполья Евгения Жихаря на выставке в гродненском "Центре городской жизни", что следствие трактовало как "реабилитацию нацизма". При этом картина была написана в 2014 году и ранее экспонировалась в Беларуси и России.

Самый известный перформанс Пушкина - "Гной для прэзідэнта". В июле 1999 года художник прикатил тачку с навозом к администрации президента в Минске. Он разбросал навоз и девальвированные рубли, сверху положил конституцию, портрет Лукашенко, и все это проколол вилами. За эту акцию художник также был приговорен к двум годам лишения свободы условно.