Заявление Минобороны Азербайджана: Шуша и Забух под обстрелом армян

Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций Азербайджана на границе вооруженными силами Армении и армянскими незаконными вооруженными формированиями (НВФ) в зоне временной дислокации российских миротворцев на территории Карабахского региона Азербайджана.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 11 июля в 23:25 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского района.

Кроме того, 12 июля в 05:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Забух Лачинского района Азербайджана.

Министерство обороны отмечает, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.